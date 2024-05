CBMDF é acionado após explosivo ser encontrado em empresa de produtos recicláveis

No início da tarde da última segunda-feira (13), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um artefato explosivo em uma empresa de produtos recicláveis. O incidente mobilizou quatro viaturas da corporação.

O fato ocorreu na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE), conjunto 15, na Região Administrativa de Águas Claras. Segundo relatos obtidos no local, durante o processo de triagem dos materiais para reciclagem, que é conduzido por meio de um sistema de esteiras, um funcionário identificou um objeto suspeito. O homem abandonou o artefato no solo e comunicou seu supervisor de produção, que prontamente acionou as equipes de emergência através do número 193.

Os bombeiros, ao chegarem à cena, tomaram medidas imediatas para garantir a segurança de todos, isolando e evacuando a área afetada. Além disso, solicitaram o apoio da equipe especializada em explosivos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Após uma análise, o artefato foi identificado como sendo um morteiro de uso bélico desativado. A equipe da PMDF procedeu com a remoção segura do objeto.