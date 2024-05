Colisão entre dois veículos deixa feridos em Sobradinho

Uma colisão entre dois veículos mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 17h19 de segunda-feira (13), resultando no envolvimento de três viaturas na ocorrência.

Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a colisão envolveu um Fiat Uno, de cor cinza, conduzido por um jovem, de 24 anos, e uma caminhonete S10 LT FD2, de cor branca, conduzida por um homem, de 43 anos. No Fiat Uno, além do condutor, havia dois passageiros. Na caminhonete, havia apenas o condutor.

Após avaliação dos socorristas, verificou-se que o condutor da caminhonete não necessitava de transporte hospitalar. Já o condutor do Fiat Uno apresentava escoriações pelo corpo, encontrava-se consciente, desorientado e estável, sendo então transportado por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O primeiro passageiro do Fiat Uno, de 36 anos, também apresentava escoriações, estava consciente, orientado e estável, sendo encaminhado pelo CBMDF ao hospital de Sobradinho. Por sua vez, o segundo passageiro do Fiat Uno, de 52 anos, após avaliação dos socorristas, optou por não ser transportado para o hospital.