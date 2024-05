Posso vacinar? Tem reação? Tire suas dúvidas sobre a vacina contra a gripe e previna-se

Houve uma ampliação da vacinação contra a influenza, com isso, a população da capital federal tem comparecido aos locais de vacinação para se imunizar contra a doença. Mais de 11 mil pessoas já tomaram a dose no primeiro dia em que foi disponibilizada. Podem ser vacinados bebês a partir de 6 meses, crianças, adultos e idosos. São mais de 1 milhão de doses disponíveis para a população.

A vacina é segura e a gerente da Rede de Frio da Secretaria de Saúde, Tereza Pereira, conversou com a Agência Brasília para sanar as principais dúvidas da população. “A gente tem que lembrar a população que estamos no período da sazonalidade da influenza, que é o período em que os vírus mais circulam. Quanto mais a gente se vacinar, mais protegido a gente vai estar”, destaca a gerente.

Veja, a seguir, as principais dúvidas esclarecidas pela especialista.

Crianças e adolescentes que tomaram a vacina contra a dengue podem se vacinar contra a gripe?

Todos podem se vacinar. A única recomendação é aguardar 24h entre uma dose e outra. As demais vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia.

Quais as principais reações da vacina?

A vacina é muito segura. O principal sintoma relatado é dor local.

Quando devo buscar ajuda médica?

Caso haja alguma reação exacerbada por mais de 48 horas.

Quem teve covid, dengue ou a própria gripe pode se vacinar?

Quem teve alguma dessas doenças pode se vacinar contra a gripe. Basta aguardar o fim dos sintomas.

A vacina contra a gripe impede que eu seja infectado?

A vacina não impede a infecção, porém evita que os casos se tornem graves ou levem à morte do paciente por complicações da doença.

Quem não deve se vacinar?

Todos devem se vacinar. A preocupação é com quem tem alergia a ovo, que não chega a ser uma contraindicação. Nesses casos, a vacina é aplicada no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais sob supervisão médica.

Por que bebês menores de 6 meses não podem se vacinar?

A vacina não foi liberada para essa faixa etária porque não foram realizados testes com esse público-alvo.

Quem já se imunizou recomenda

A advogada Lilian Sakaki, de 45 anos, moradora da Asa Sul, soube da liberação da vacina contra a gripe na quinta-feira (2) pelo noticiário e não perdeu tempo. “Achei melhor vir logo. Vacinas salvam vidas e a saúde vem em primeiro lugar”, afirmou ao se imunizar na Unidade Básica de Saúde 1, da Asa Sul.

O auxiliar administrativo Teorgenes Clinton de Lima Silva, tem 31 anos e mora na Asa Norte. Assim que soube que poderia se imunizar também foi até a UBS 1. “A imunização é muito importante. Sempre me vacino e recomendo”, atesta.

Até quem já um dia não sentiu convicção sobre a importância de se vacinar mudou de ideia ao ver os resultados na prática. É o caso do desembargador Lecir Manoel, 79 anos. Ele conta que não seguia o calendário de vacinação até o médico que o acompanha ser enfático sobre a necessidade de se imunizar.

“Desde que comecei a tomar a vacina, há três anos, nunca mais gripei. Eu não tomava vacinas, mas vi como funciona e sigo o calendário de vacinação”, garantiu o desembargador.

*Com informações da Agência Brasília.