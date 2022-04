Posse de novos servidores da PGDF compensa 10 anos sem nomeações

Procuradora-Geral do DF, Ludmila Galvão, agradeceu ao governo do DF pelo concurso que irá preencher vagas na instituição.

A Procuradora-Geral do Distrito Federal, Ludmila Galvão, agradeceu a posição do governo em realizar concurso para novos servidores da instituição durante cerimônia de posse realizada nesta segunda (25) em Brasília. Em coletiva, a procuradora afirmou que o órgão ficou mais de 10 anos sem nomear novos servidores.

“Temos uma imensa gratidão ao governador Ibaneis Rocha por ter aberto este concurso de servidores e ter finalizado dentro de sua gestão, com a posse de todos os aprovados no concurso”, disse.

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) empossou 98 novos servidores, entre os quais 56 analistas e 42 técnicos da carreira de Apoio às Atividades Jurídicas da PGDF. As provas do concurso seriam realizadas em 2019, mas foram adiadas para agosto de 2021, por conta das restrições impostas pela pandemia de covid-19.

A procuradora afirmou que os novos servidores vão atender às demandas do órgão. “Esse número de servidores vai agregar e muito no trabalho realizado pela Procuradoria, para que este seja mais célere, mais eficiente, e mais dinâmico”, concluiu.