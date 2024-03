Portaria institui banco reserva de educadores sociais voluntários

Serão disponibilizadas mais 2 mil vagas para atender às eventuais necessidades das coordenações regionais de ensino em apoio aos estudantes

Buscando o fortalecimento dos educadores sociais voluntários (ESVs), a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) anunciou nesta sexta-feira (1º), a Portaria Nº 196 institui o banco central de cadastro de reserva desses profissionais. A medida foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Serão disponibilizadas mais 2 mil vagas para atender às eventuais necessidades das coordenações regionais de ensino em apoio aos estudantes.

O banco de reservas será montado a partir do processo seletivo deste ano para ESV, realizado entre 17 e 31 de janeiro. A iniciativa visa otimizar a gestão dos educadores sociais voluntários e garantir mais eficiência na oferta de programas educacionais. O banco de dados de cadastro de reserva permitirá mais organização e monitoramento desses profissionais, facilitando a alocação de recursos humanos de acordo com as necessidades específicas de cada escola.

Será de responsabilidade das unidades de educação básica (Uniebs) de cada regional de ensino, o cumprimento dos requisitos necessários para solicitação da ampliação dos quantitativos de ESV, considerando as normas que já regulamentam a temática, bem como especificações pertinentes, conforme o caso, a ser detalhado por essas áreas técnicas.

Como funciona

O programa ESV tem como objetivo oferecer auxílio e melhorar o atendimento nas unidades que necessitam deste suporte como as de educação em tempo integral, que atendem a educação infantil e o ensino fundamental e de educação especial, com funções definidas em portaria própria publicada anualmente pela Secretaria de Educação.

*Com informações da Agência Brasília