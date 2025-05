Por videoconferência, bombeiros orientam em operação de salvamento 

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou, recentemente, um salvamento de extrema delicadeza em Águas Claras, no Residencial Canto do Sabiá. Um bebê de apenas quatro dias de vida sofreu uma obstrução das vias aéreas após a administração de um medicamento, ficando com extremidades arroxeadas e sem movimentos respiratórios. O atendimento emergencial foi iniciado pelos próprios pais, sob orientação remota de bombeiros por meio de uma videochamada.

O casal acionou o 193 e, ao constatarem a gravidade do quadro, os atendentes utilizaram um boneco de instrução para demonstrar as manobras que deveriam ser aplicadas. Tratava-se de uma Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (Ovace) severa, situação que exige intervenção imediata para evitar perda de consciência e morte.

Durante a chamada, o pai foi instruído a posicionar o bebê de bruços, apoiado sobre o antebraço, com o rosto entre os dedos médio e indicador em forma de “V”. Em seguida, aplicou golpes firmes nas costas da criança, na altura das escápulas. O procedimento surtiu efeito, e os sinais vitais foram restabelecidos.

Paralelamente, uma Unidade de Resgate do CBMDF foi deslocada até a residência. Os socorristas assumiram o atendimento, estabilizaram o recém-nascido e o transportaram ao hospital, acompanhado dos pais.

O CBMDF reforça a importância de agir com rapidez e técnica em situações semelhantes. A orientação é apoiar o bebê de bruços sobre o antebraço, com a cabeça levemente mais baixa que o tórax, e aplicar cinco golpes dorsais entre as escápulas. Após cada série, é necessário verificar se o corpo estranho foi expelido. Caso contrário, o procedimento deve ser repetido. Se a criança perder a consciência, deve-se tentar remover o objeto visível e iniciar reanimação cardiopulmonar (RCP) imediatamente.

O caso ressalta a importância da capacitação da população em primeiros socorros e da agilidade no atendimento pré-hospitalar.

Com informações do CBMDF