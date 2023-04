População pode solicitar serviços às administrações pela internet

Com tudo na palma da mão, o cidadão pode solicitar diversos serviços na região onde mora ou também onde frequenta

O programa Administração Regional Digital 24h atingiu a marca de mais de 16 mil registros desde a sua criação, em abril de 2022. O projeto, cujo objetivo é aproximar a população do Governo do Distrito Federal (GDF), permite que o cidadão solicite mais de 30 serviços às administrações sem a necessidade de comparecer presencialmente às unidades físicas. O atendimento funciona 24 horas pelo portal de serviços do DF.

Com tudo na palma da mão, o cidadão pode solicitar diversos serviços na região onde mora ou que frequenta, como reparos em buracos em vias públicas, troca de postes, combate a focos do mosquito Aedes aegypti e poda de árvores, entre outros. Após o registro, a solicitação será tratada pelo sistema da Ouvidoria do GDF, com prazo legal previsto para retorno de até 20 dias corridos.

De acordo com o secretário-executivo de cidades, Valmir Lemos, antes de o cidadão registrar uma reclamação na Ouvidoria, é importante que faça a solicitação de serviços. “A gente pede que a população utilize a ferramenta para pedir serviços das administrações regionais. É por meio desta plataforma que a gente consegue identificar com maior velocidade a necessidade da demanda e responder de maneira mais rápida também”, defende.

Além de facilitar a comunicação entre a população e as administrações, as solicitações registradas na plataforma digital permitem orientar as equipes para a execução dos trabalhos e os planejamentos futuros das regiões administrativas.

Passo a passo

→ Acesse o Portal de Serviços do DF;

→ Clique em Administração Regional 24h e na opção “Cidadão”;

→ Clique na opção “ADM 24” e selecione o serviço que deseja solicitar;

→ Por fim, clique em “Acessar serviço”.

