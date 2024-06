População do DF terá novos centros especializados de saúde mental

A Secretaria de Saúde (SES-DF) segue investindo no atendimento à saúde mental do brasiliense. Até o começo de 2026, está prevista a implantação de mais cinco Centros de Atenção Psicossocial (Caps) na capital. Desse total, dois serão destinados ao público infantojuvenil (Capsi), no Recanto das Emas e em Ceilândia, e outros dois ao tratamento em tempo integral de distúrbios causados pelo abuso de álcool e outras drogas (Caps III AD), no Guará e em Taguatinga.

A quinta unidade deve ser implementada no Gama, com atendimentos previstos para iniciar já em 2025, no Setor Norte da região. O processo de licitação para a construção do prédio – orçado em mais de R$ 4,6 milhões – está em fase de análise das propostas.

O Caps do Gama será do tipo III, acolhendo pessoas a partir de 18 anos que sofrem com transtornos mentais agudos ou crônicos. Funcionando 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, a unidade irá atender a Região de Saúde Sul, que hoje possui mais de 278 mil habitantes.

Diretora de Serviços de Saúde Mental (Dissam) da SES-DF, Fernanda Falcomer ressalta que os novos Caps possibilitam a expansão de serviços especializados a pessoas em sofrimento psíquico. “O centro é esse espaço de cuidado, uma referência para a Rede de Atenção Psicossocial, e está profundamente inserido na comunidade. Promove um acolhimento de portas abertas [sem necessidade de agendamento prévio ou encaminhamento], integrado com outros serviços de saúde e políticas públicas”, enfatiza.

Mudança de endereço

Outra unidade com previsão de entrar em funcionamento em 2025 é o novo Capsi no Recanto das Emas. O serviço, atualmente prestado na Quadra 307, Área Especial 1 da região, migrará para um terreno mais apropriado ao atendimento à população, situado no Setor Hospitalar local. Para a construção das instalações foram disponibilizados mais R$ 4,7 milhões.

Serviços psicossociais especializados

Os Caps são serviços especializados de saúde mental de caráter aberto e comunitário. A assistência é realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por: psiquiatras, clínicos, pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, equipe de enfermagem e farmacêuticos, a depender da modalidade do centro.

As atividades podem ser coletivas ou individuais. Após o acolhimento inicial e a avaliação, o cuidado nesses espaços é desenvolvido por meio de Projeto Terapêutico Singular (PTS), que envolve equipe, usuário e família. Para encontrar o Caps mais próximo, acesse aqui.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal