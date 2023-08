População de Santa Maria será atendida por mais duas equipes de Saúde

“Esse será um posto de saúde mais próximo da casa das pessoas e ajudará a desafogar as outras duas UBSs da região”, esclarece o administrador

Um local que antes significava insegurança, em breve será um ponto de acolhimento. O antigo posto policial da EQ 304/307, na região sul de Santa Maria, está sendo transformado em anexo da unidade básica de saúde (UBS) 6. O espaço, que estava desocupado, abrigará duas equipes de Estratégia de Saúde da Família (EsF) e atenderá os moradores das quadras 203, 303, 204 e 304.

‌“Com a reforma, toda a população ao redor é beneficiada. Esse será um posto de saúde mais próximo da casa das pessoas e ajudará a desafogar as outras duas UBSs da região”, esclarece o administrador regional de Santa Maria, Josiel França. O ponto estava abandonado há mais de quatro anos.

‌A edificação tem área construída estimada em 450 metros quadrados, com quatro consultórios, duas áreas de acolhimento, sala de curativo, área de espera, banheiros para o público, banheiros para funcionários, sala de esterilização, farmácia, sala de gestão e copa. Toda a estrutura foi projetada e reformada pela Secretaria de Saúde (SES).‌

Foi necessário redesenhar a planta do antigo posto policial, substituir janelas e portas, além de instalar novas estruturas, construir calçadas, trocar o piso, entre outros serviços. Atualmente, ocorre a pintura do espaço, instalação de pias e vasos, bem como da fiação elétrica. Em breve, haverá a colocação do mobiliário.

‌A gerente de Serviço de Atenção Primária de Santa Maria, Gracimone Vasconcelos, afirma que a ampliação no número de equipes permitirá maior cobertura da região. O funcionamento do anexo, portanto, não aumenta o número de UBSs disponíveis, mas de profissionais mobilizados.‌

“Com essa unidade, teremos mais cadastros vinculados e mais ofertas para a população”, pontua. “Teremos acolhimento com classificação de risco e farmácia. Cada equipe seguirá a composição básica de Saúde da Família, tendo médico, enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e agente comunitário de saúde”, completa.

‌A pensionista Mônica Assis, 50, será uma das pacientes atendidas no anexo. Moradora da QR 304, ela já é acompanhada pela equipe da UBS 6. “Faço terapia no postinho de saúde”, revela. “Esse aqui vai ser mais perto de casa. Com certeza, além de mim, vão vir a minha mãe, meus irmãos, cunhados, sobrinhos, a família toda”, completa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‌O cabeleireiro Alberto Ribeiro, 40, mantém um salão de beleza em frente ao antigo posto policial há quase 10 anos. Ele revela que, por estar desocupado, o local era utilizado para o consumo de drogas e representava insegurança aos moradores da região.

“Eu mesmo ficava muito preocupado, principalmente à noite, quando não tem ninguém na loja”, conta. “Mas, desde que começou a reforma, já melhorou muito. E é uma esperança para nós, né? Ter um postinho assim tão perto será ótimo”, completa.‌

Santa Maria conta com um hospital regional, um Núcleo de Inspeção de Saúde, um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD, um Centro de Referência em Práticas Integrativas da Região Sul de Saúde (Cerpis Sul), uma Associação para Auxílio à Maternidade e oito UBSs, além do anexo em construção. Fundada em 1993, a cidade soma área de 13.158,31 hectares e tem 130.970 moradores.

As informações são da Agência Brasília