População de Brazlândia passa a contar com mais serviços do Na Hora

Unidade voltou a atender os moradores da cidade nessa segunda-feira (06)

Depois de 60 dias de obras, o Na Hora voltou a receber as demandas da população de Brazlândia nesta semana. A unidade funciona desde maio de 2018 e já prestou cerca de 150 mil atendimentos, mas nunca havia passado por uma reforma. Agora, o cidadão conta com instalações mais modernas, seguras, acessíveis e confortáveis.

Além das melhorias dos espaços, também houve um aumento na prestação de serviços. Antes, a unidade possuía apenas 7 pontos de atendimento. Agora, são 18. Um dos novos parceiros, por exemplo, é o instituto de identificação da Polícia Civil – responsável pela emissão de RGs.

“O Na Hora é uma política pública que já tem o reconhecimento da população. É o lugar que o cidadão busca quando tem uma demanda ou problema para resolver com algum serviço público. Para nós, nada está tão bom que não possa ficar ainda melhor. Por isso, desde que o governador Ibaneis Rocha começou sua gestão, estamos investindo para tornar o Na Hora cada vez mais um serviço de excelência”, comemora a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

A unidade também conta com serviço de atendimento em libras. A servidora Patrícia Oliveira comemorou a reforma dizendo que foi um dos maiores presentes que a cidade recebeu. “Eu trabalho com surdos e o novo ambiente já se tornou muito agradável. A diferença é notável. Assim que chegam, todos já elogiam”, observou a intérprete de libras. “A estrutura está melhor, nesta pandemia dá para ter um bom distanciamento e eu achei que ficou ótimo”, completou a moradora da cidade, Marli Souza.

Segundo o administrador de Brazlândia, Jesiel Costa Rosa, essa unidade significa muito para a cidade. “Estamos recebendo mais uma entrega da Secretaria de Justiça, com novos pontos de atendimento e na esperança de que a prestação de serviços não pare por aqui. Desejamos continuar evoluindo e sendo uma cidade que possa atender as demandas de todos”, enfatiza.

Outras unidades

O Na Hora Brazlândia foi a segunda unidade entregue completamente reformada para a população do DF. O objetivo da Sejus é revitalizar todos os espaços do Na Hora até o fim de 2022. “Em outubro, nós entregamos o Na Hora Rodoviária novinho em folha e a próxima unidade a ser reinaugurada será a de Sobradinho, onde as obras já estão a todo vapor desde novembro, com previsão de entrega para o mês que vem”, finaliza a secretária Marcela Passamani.

Serviço

Na Hora – Brazlândia

Endereço: Área Especial 4, Lote 3, Setor Tradicional (Antiga Agência da Receita da Secretaria de Fazenda)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h