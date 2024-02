População de Águas Claras receberá treinamento preventivo contra incêndios

Projeto formará multiplicadores na cidade para que cuidados urgentes sejam disseminados entre os moradores, reduzindo riscos de acidentes

Os moradores de Águas Claras participarão de um treinamento preventivo contra incêndios. A iniciativa, desenvolvida pela Administração Regional de Águas Claras, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CMBDF) e pela Fundação 193, pretende capacitar multiplicadores nos condomínios e nas escolas da região como forma de reduzir os riscos de acidentes nas edificações.

Um acordo de cooperação técnica foi assinado entre as instituições, por meio do projeto Águas Claras sem Chamas. A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização dos moradores sobre os riscos relacionados a incêndios e situações de pânico, além de tentar reduzir em 50% as ocorrências registradas nas edificações.

Para o administrador regional de Águas Claras, Mário Furtado, que também é integrante do Corpo de Bombeiros, a cidade será piloto nesse projeto. “Temos verdadeiros arranha-céus em nossa cidade, são mais de 700 edificações, com uma concentração expressiva de pessoas, por isso a necessidade da criação de projetos entre o governo e a sociedade civil, para que possamos desenvolver mecanismos capazes de atuar de forma rápida e assertiva em casos de incêndios e demais acidentes”, diz o gestor local.

A ideia é treinar síndicos e moradores dos condomínios para que se tornem multiplicadores dos ensinamentos repassados pelo CBMDF e pela Fundação 193, organização social formada por bombeiros veteranos e da ativa. Os interessados participarão de palestras presenciais com os militares e serão responsáveis por disseminar as informações nos prédios e distribuir as cartilhas preparadas pelos bombeiros.

O primeiro treinamento com 25 multiplicadores voluntários ocorrerá nesta quinta-feira (8), das 17h às 19h, no 2º Grupamento de Bombeiros Militar, em Taguatinga Centro. “Os bombeiros terão a função de formar esses multiplicadores, e repassaremos os principais cuidados para que o incêndio não aconteça, assim como as orientações em casos de evacuação do prédio”, destaca o tenente-coronel Wagner Palhano, comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Águas Claras.

De acordo com o bombeiro veterano e diretor-executivo da Fundação 193, Osiel Rosa, a expectativa é que a iniciativa impacte 10 mil pessoas com as palestras de prevenção e cerca de 40 mil com os materiais de divulgação confeccionados, além de habilitar aproximadamente 150 multiplicadores. “Pelo menos metade da população de Águas Claras será impactada de alguma forma com o projeto”, afirma o bombeiro. As inscrições para novos multiplicadores, informa ele, estarão abertas a partir o dia 19.

A programação segue até 30 de junho, culminando com a Semana Nacional de Prevenção contra Incêndio. A intenção é que, após a avaliação do projeto-piloto, as ações possam ser expandidas para outras cidades do DF. Para informações sobre como participar do projeto, basta entrar em contato com a Administração Regional de Águas Claras, pelo telefone (61) 99153-618.

Com informações da Agência Brasília