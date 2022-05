Pontos móveis de atendimento para energia elétrica nesta semana

As agências móveis do Núcleo Bandeirante e no SIA, estarão disponíveis para os cidadãos que precisarem de serviços técnicos e comerciais

As agências móveis do Núcleo Bandeirante (Terceira Avenida, Bloco 790, estacionamento da Praça Padre Roque) e no SIA (canteiro central dos trechos 7 e 8, em frente à Feira dos Importados), estarão disponíveis para os cidadãos que precisarem resolver questões relativas ao fornecimento de energia elétrica, nesta semana. Em ambos os locais, o atendimento será desta segunda, 23, a sexta-feira,27, das 9h às 17h. Estão disponíveis ao público todos os serviços técnicos e comerciais, como parcelamento de débitos, solicitação de reparos danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, entre outros. Também há orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica. Leia também Cursos presenciais em oferta para servidores do governo

Atendimento diversificado Além das agências móveis, o público pode contar com postos de atendimento em dez administrações regionais. Confira abaixo os dias e locais do serviço, que não tem necessidade de agendamento: → Segunda-feira: administrações regionais de Taguatinga, do Plano Piloto e de Santa Maria, das 9h às 17h; → Terça-feira: Ceilândia e em Sobradinho, no mesmo horário; → Quarta-feira: administrações regionais de Taguatinga e de Sobradinho II, e Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), no mesmo horário; → Quinta-feira: Arniqueira, das 8h às 13h; Cidade Estrutural e Taguatinga, das 9h às 17h; → Sexta-feira: Arniqueira, das 8h às 13h; Jardim Botânico, Brazlândia e Taguatinga, das 9h às 17h. Além do atendimento itinerante nas administrações regionais e nas agências móveis, há outros seis pontos fixos de atendimento presencial contemplando Paranoá, Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e Lago Sul, também sem necessidade de agendamento. Outra possibilidade são os sete postos do Na Hora, em que o atendimento é feito com hora marcada. *Com informações da Agência Brasília