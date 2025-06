Ponte JK será parcialmente interditada nesta quarta-feira (4) para inspeção programada

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que a Ponte JK será parcialmente interditada na noite desta quarta-feira (4), das 21h às 4h, para a realização de uma inspeção programada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Durante o período, duas faixas de rolamento no sentido Plano Piloto – Lago Sul estarão bloqueadas. A medida, segundo o Detran-DF, é necessária para garantir a segurança dos profissionais envolvidos na vistoria e dos condutores que passam pelo local.

A recomendação do órgão é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos e atrasos.

Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)