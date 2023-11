Policial militar de folga recupera veículo e apreende os autores

Após duas horas de buscas, visualizou o carro na zona da mata com dois indivíduos perto do veículo que foram detidos.

Um policial militar do Distrito Federal, soldado Carlos Ribeiro, lotado no 20º Batalhão do Paranoá, recuperou um veículo furtado as 12 h desta terça-feira (14), na zona da mata do Arapoangas. Dois menores de idade foram presos.

O policial foi informado próximo do local onde mora, na manhã desta terça, em Planaltina, sobre o furto de um VW Gol, durante a madrugada, no bairro de Fátima em Planaltina.

Após receber as informações e a possível direção dos ladrões, o policial passou a procurar pelo veículo.

Após duas horas de buscas, visualizou o carro na zona da mata com dois indivíduos perto do veículo que foram detidos.

Os menores informaram que comparam o carro por 150,00, foram apreendidos e encaminhados para DCA