Policial militar de folga frustra tentativa de assalto em Planaltina e baleia dois autores

Na noite desta terça-feira, 27, em Planaltina, um policial militar de folga impediu uma tentativa de assalto após presenciar a ação de dois indivíduos contra dois homens em frente a uma agência bancária.

Uma das vítimas realizava um saque no interior do banco, enquanto a outra o aguardava no carro. Os suspeitos se aproximaram e, em posse de uma arma, tentaram abrir a porta do veículo na tentativa de render as vítimas.

O policial, que estava nas imediações, percebeu a ação criminosa e interveio prontamente, dando voz de parada. Diante da recusa dos suspeitos em obedecer, o militar realizou disparos de arma de fogo. Um dos autores foi atingido no tórax e o outro, na perna.

Os suspeitos, de 30 e 36 anos de idade, foram socorridos e encaminhados ao hospital.

Posteriormente, foi constatado que a arma utilizada na tentativa de assalto tratava-se de um simulacro — uma réplica de arma de fogo.

Durante a verificação da identidade dos suspeitos, foi confirmado que um deles possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo, posse irregular de arma de fogo, homicídio, tráfico de drogas e associação criminosa.

As vítimas permaneceram no local e colaboraram com as informações à equipe policial que atendeu a ocorrência.