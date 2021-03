Políciais protestam contra aprovação de PEC

Em uma das faixas está escrito: “Votamos 17 e ganhamos 15”, em alusão ao prazo de congelamento das remunerações dos agentes, estabelecido pela medida já promulgada.

A União dos Policiais do Brasil (UPB) está realizando uma carreata contra a PEC 186/2019, no estacionamento do Estádio Mané Garrincha e seguirá para a frente da Esplanada dos Ministérios. O evento começou às 14h30 e conta com presença de mais de mil veículos. O protesto foi motivado pela medida que prevê o congelamento dos salários da Polícia Civil e da Polícia Militar pelo período 15 anos. Além disso, a carreata está sendo coordenada por mais de 20 entidades representativas.

Em uma das faixas está escrito: “Votamos 17 e ganhamos 15”, em alusão ao prazo de congelamento das remunerações dos agentes, estabelecido pela medida já promulgada.

De acordo com o delegado Flávio Werneck, a aplicação da PEC Emergencial seria, no entendimento da classe, uma maneira de punição aos servidores públicos. Segundo ele, o descontentamento da entidades surgiu a partir de medidas como a extinção de cargos públicos sem a aplicação de um projeto de lei e falta da aplicação de políticas voltadas à segurança pública, como foi prometido durante o período eleitoral. Outro motivo seria as atitudes adotadas pelo Ministério da Saúde, como a priorização de presos em detrimento de policiais quanto a aplicação das vacinas.

Para Flávio Werneck, os polícias estão em constante risco devido estarem atuando nas ruas, enquanto os detentos estão isolados nas unidades prisionais.

Quanto ao protesto realizado, o delegado entende que o evento está sendo um sucesso devido a grande adesão dos agentes da segurança e que estão reinvidicando contra o abandono praticado por parte das autoridades públicas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Devido a realização da carreata, o trânsito no local está apresenta lentidão.

Confira o vídeo abaixo: