Policiais militares se destacam na 3ª Etapa do Campeonato Brasiliense de Judô

No sábado (18), a equipe de judô da PMDF conquistou medalhas na 3ª Etapa do Campeonato Brasiliense da modalidade, realizada no Ginásio da Candangolândia. Os policiais militares representaram a PMDF e mostraram seu talento nas competições.

Entre os destaques da equipe estão Ricardo, que conquistou a medalha de prata no Veterano A e ouro Veterano B na categoria Meio médio -81 kg, o ST Saulo Cabral, que ganhou a medalha de ouro Veteranos B na categoria Pesado + 100 kg, o CAP FAB Pedro Machado, que conquistou a medalha de prata Veteranos A na categoria Leve – 73 kg, e o CAP Guilherme Fonseca, que levou a medalha de bronze Veterano A na categoria Meio Pesado – 100 kg. O 2° SGT Taveiros também fez bonito na competição e ganhou a medalha de ouro Veteranos B na categoria Meio Pesado –100 kg.

A equipe da PMDF segue na preparação para os Jogos Mundiais de Polícias e Bombeiros – WPFG 23, que acontecerá em julho, em Winnipeg, no Canadá. O resultado alcançado pelos policiais militares demonstra a excelência do trabalho e o comprometimento dos atletas com o esporte e a segurança da população do Distrito Federal.