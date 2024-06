Policiais do GDF ingressam na Academia Brasileira de Ciências

Dois servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) ingressaram como membros da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci). Alexandre Ferro e Marcelo Zago, policiais, receberam os títulos devido às ações que promoveram com a sociedade civil para serviços conjugados entre o GDF e entidades não governamentais.

“A integralidade nas ações de segurança pública vai além do controle do crime, ampliando a perspectiva das ações por meio de interações abrangentes relacionadas ao indivíduo, ao ambiente e ao contexto social e elas são realizadas por importantes profissionais focados em suas áreas para realizar da melhor forma possível questões determinantes em segurança no DF”, afirmou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar.

Ao ser indicado, Marcelo Zago, que é coordenador da Câmara Técnica de Homicídios e Feminicídios, falou da importância do reconhecimento: “Ser indicado e aceito pelo colegiado para assumir um assento na centenária Abrasci foi uma grande honra. Este momento representa não apenas o reconhecimento do trabalho e dedicação às áreas das ciências jurídicas e à administração pública, mas também a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento e a valorização do conhecimento interdisciplinar em nosso país”.

Os homenageados receberam a Comenda Venturis Ventis – Heróis da Pátria em celebração ao Dia da Vitória, que no ano de 1945, marcou a derrota da Alemanha na 2ª Guerra Mundial.

Para o subsecretário de Escolas de Gestão Compartilhada do Distrito Federal, Alexandre Lima Ferro, que ocupa agora a cadeira número 98, que tem como patrono o acadêmico Flávio Renato Jaquet Rostirola, receber essa homenagem estimula ainda mais sua vontade de contribuir. “Ao ser empossado como acadêmico da Abrasci sinto-me muito honrado em fazer parte desta nobre instituição centenária e estimulado a continuar contribuindo com a sociedade, trabalhando pela causa pública, pesquisando, escrevendo e atuando como docente”.

A Academia fundada em 1910 é uma instituição cultural sem fins lucrativos, que se dedica a valorizar, promover e difundir os valores morais e intelectuais dos que contribuem para o avanço de nosso país. A principal missão é manter viva a chama do patriotismo brasileiro, homenageando indivíduos e suas notáveis contribuições à sociedade; promover importantes ações voltadas ao resgate da memória histórica e a preservação das tradições culturais e cívicas.

*Com informações da Agência Brasília