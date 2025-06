Policiais do DF recebem capacitação para melhorar resposta à violência contra a mulher

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) iniciou, nesta segunda-feira (30), uma capacitação voltada aos profissionais do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom/PMDF) para aprimorar o atendimento a mulheres vítimas de violência. A formação é conduzida pela Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP) e ocorre até 4 de julho, com encontros nos turnos da manhã e da tarde.

A ação faz parte do eixo Mulher Mais Segura, do programa Segurança Integral, e tem como objetivo qualificar a resposta das forças de segurança às situações de violência de gênero, com foco especial nas vítimas atendidas pelo Serviço de Proteção à Mulher da DMPP.

Durante a formação, os participantes recebem atualizações sobre os serviços oferecidos pela diretoria, aprendem a identificar corretamente os projetos de proteção em vigor — como o Viva Flor — e aprimoram os protocolos de atendimento nas ocorrências emergenciais.

“Essa capacitação é mais um passo no fortalecimento de uma política de segurança pública que prioriza a vida e a dignidade das mulheres”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. Ele ressaltou que o eixo Mulher Mais Segura reforça o compromisso do GDF com ações integradas e respostas céleres no enfrentamento à violência contra a mulher.

A diretora da DMPP, Andrea Boanova, também destacou o papel estratégico do Copom na resposta imediata às emergências. “A sensibilização dos servidores e a articulação entre instituições são fundamentais para prevenir e reduzir os índices de feminicídio”, afirmou.

A capacitação reforça ainda a importância da integração entre os setores de inteligência, patrulhamento, monitoramento e comunicação. O protocolo apresentado visa garantir que cada ligação recebida no Copom seja prontamente reconhecida, priorizada e tratada com a atenção adequada.

*Informações da Agência Brasília