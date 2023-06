Policiais desmontam ponto de drogas no Recanto das Emas

A equipe da Rotam foi até o lote do denunciado e foi recebido por um morador que residia com dois irmãos

Dois homens foram detidos por policiais militares da Rotam em posse de arma de fogo, munições e drogas no Recanto das Emas, às 11h desta sexta-feira (9).

Os policiais foram atender a uma demanda de ameaça na Quadra 116 e descobriram que a casa do suspeito era usada como ponto de venda de drogas.

A equipe da Rotam foi até o lote do denunciado e foi recebido por um morador que residia com dois irmãos. Em cima do sofá os policiais visualizaram meio tablete de maconha e uma balança de precisão.

Um dos irmãos assumiu a propriedade da droga.

Diante do flagrante, os policiais realizaram buscas na casa e encontraram várias porções de skank, cocaína, MDMA, 23 comprimidos de ecstasy, máquina para pagamento em cartão, um porta óculos contendo nove munições, um rádio comunicador, um bloqueador de sinal de GPS, uma carteira contendo R$ 2.850,00 e uma caixa contendo R$ 284,00 em notas menores.

Questionado sobre as munições, um dos suspeitos informou que a arma estava na casa de um amigo na quadra 510. A equipe da Rotam se dirigiu até o local indicado, onde foi recebida pela mãe do suspeito que autorizou a busca na residência. Lá os policiais encontraram um revólver calibre 38.

O suspeito informou que pegou a arma emprestada para proteger-se de desafetos. Os quatro abordados foram encaminhados para a 27ª DP. O homem que assumiu a propriedade da droga e o segundo que estava com o revólver foram autuados. O primeiro por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, munição e acessório e o segundo por porte ilegal de arma de fogo. Os outros dois foram liberados na condição de testemunha.

Outros sete celulares foram encontrados com os irmãos, os aparelhos foram apreendidos para que a autoridade policial averígue a procedência.