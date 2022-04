Polícia surpreende criminosos durante assalto em Riacho Fundo

Cinco homens foram detidos por policiais na noite de ontem (19), enquanto assaltavam uma loja na QN 07 do Riacho Fundo. Os agentes do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (Gtop 47) atenderam à denúncia do assalto e surpreenderam os criminosos. Três homens foram detidos ainda no interior do estabelecimento e outros dois foram abordados no interior de um carro que seria utilizado para a fuga.

Os policiais recuperaram 43 celulares, um tablet, três fones de ouvido, R$ 767,50 em dinheiro e apreenderam um simulacro. O quinteto foi encaminhado para a 27ª DP, onde foi registrado o flagrante de roubo.