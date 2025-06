Polícia recupera bicicleta roubada que estava à venda em loja em Ceilândia

Na manhã deste sábado (28), por volta das 10h, policiais militares do 8º Batalhão recuperaram uma bicicleta com registro de roubo que estava sendo oferecida à venda em um comércio localizado na QNN 18, em Ceilândia Sul, no Distrito Federal.

A ação teve início após o verdadeiro dono do veículo entrar em contato com a PM, informando ter reconhecido sua bicicleta em exposição em uma loja da região.

Quando chegaram ao endereço indicado, os policiais constataram que o estabelecimento estava fechado, mas o objeto podia ser visto da parte externa.

Com base nas informações, os militares localizaram a esposa do proprietário da loja e, com a autorização dela, fizeram a verificação do item. Após a checagem, foi confirmada a origem ilícita da bicicleta.

O veículo foi levado à 15ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado para apurar como a bicicleta foi parar no comércio.