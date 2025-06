Operação integrada em Planaltina flagra 40 condutores alcoolizados

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) coordenou uma operação em Planaltina, entre a noite de sexta-feira (27) e a madrugada deste sábado (28).

A ação contou com a participação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), do 14° Batalhão de Polícia Militar e da aeronave do Detran, o Sentinela 01.

Durante a operação, foram montados cinco pontos de bloqueio na região, que resultaram no registro de 133 infrações de trânsito. Ao todo, 594 veículos foram abordados e submetidos a testes de etilômetro. Desses, 40 condutores foram flagrados dirigindo sob a influência de álcool. Um deles foi encaminhado à Delegacia de Polícia após o teste indicar teor alcoólico considerado crime.

A fiscalização também identificou 23 motoristas que conduziam veículo sem habilitação e outros sete com a CNH vencida há mais de 30 dias. Foram registradas ainda uma ocorrência de direção perigosa, uma habilitação suspensa, três motocicletas com escapamento alterado, dois veículos com sistema de iluminação irregular e um automóvel com película no para-brisa. Além disso, outras 27 infrações diversas foram autuadas por diferentes irregularidades.

“Esse trabalho conjunto demonstra que a presença constante da fiscalização é fundamental para retirar das ruas condutores que colocam vidas em risco e promover uma mudança de comportamento no trânsito”, destacou o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Bruno Baruque.

Com informações da Agência Brasília