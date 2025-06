Parceria entre IgesDF e UnB promove capacitação na área de pesquisa

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) e a Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília (UnB) realizaram nas últimas quinta (26) e sexta-feiras (27), capacitação na biblioteca do Hospital de Base (HBDF).

O assunto foi o uso da plataforma Research Electronic Data Capture (REDcap), ferramenta voltada para todos os profissionais envolvidos em projetos de pesquisa no âmbito do IgesDF.

Segundo a chefe do Núcleo de Apoio ao Pesquisador, da Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa, Ylana Leal, essa plataforma atende às exigências legais de proteção de dados. “O REDcap é seguro e amplamente utilizado para coleta e gerenciamento de dados em pesquisas científicas”, explica.

O treinamento foi conduzido pelo professor da UnB, João Paulo Fernandes, com auxílio dos estudantes de Engenharia da Computação, João Vitor de Oliveira e João Filipe Monteiro. Para João Filipe a capacitação é fundamental para todos os pesquisadores. Segundo ele, a ferramenta é ágil e ajuda em vários segmentos de forma segura. “Além de maior segurança, a plataforma é bastante versátil para a coleta de dados, seja em campo ou de modo online”, frisa.

Maior proteção

Segundo Ylana Leal, a analista estatística do núcleo, Anna Carla Camargo, faz a gestão e oferece consultorias gratuitas sobre a plataforma REDCap para os pesquisadores da Instituição. “Nós oferecemos essa consultoria gratuita, fazemos a gestão da ferramenta e, todos os pesquisadores que realizam estudos no IgesDF podem participar do treinamento”.

Para o chefe do Núcleo de Educação Corporativa da Diep, Érik Cardoso, trazer um tema tão relevante para a produção acadêmica reforça o compromisso com a integridade da produção científica. “Acreditamos que ações educativas como essa são fundamentais para o crescimento institucional e o fortalecimento da pesquisa dentro do IgesDF”.

*Com informações do IgesDF