Parques e unidades de conservação terão fechamento temporário para dedetização

A ação faz parte do calendário regular de manutenção e conservação dos espaços. Confira abaixo o cronograma completo com os locais, datas e horários de dedetização:

1º de julho

· Parque Ecológico do Gama – 9h

· Parque Distrital do Gama – 10h30

· Parque Ecológico do Paranoá – 14h

2 de julho

· Parque Ecológico do Tororó – 8h30

· Monumento Natural Dom Bosco – 10h

· Parque Ecológico Ezechias Heringer (Guará II) – 14h

· Parque Ecológico da Asa Sul – 16h30

3 de julho

· Parque Ecológico do Cortado – 8h30

· Parque Ecológico Saburo Onoyama – 10h30

· Parque Ecológico Areal – 14h

· Parque Ecológico Águas Claras – 15h30

· Parque Ecológico Três Meninas – 17h

4 de julho

· Estação Ecológica Águas Emendadas – 10h30

· Parque Ecológico Veredinha – 14h

O presidente do Instituto Brasília Ambiental, Rôney Nemer, reforça a importância da ação: “Essas medidas são fundamentais para garantir ambientes seguros e saudáveis aos frequentadores dos nossos parques”.

*Com informações do Brasília Ambiental