Polícia prende traficantes que adicionaram TJDFT em grupo de venda de drogas

Nesta terça-feira (7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um grupo de traficantes que adicionaram, por engano, o número de de telefone do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) em um grupo de mensagens de negociação e venda de drogas. A ação faz parte da Operação ‘Retalier’ e foi executada pela Coordenação de Repressão às Drogas (CORD).

Após o ocorrido, a CODR iniciou as investigações e foi capaz de identificar seis autores do esquema criminoso. Os suspeitos foram presos em flagrante, em Ceilândia e Samambaia, portando maconha, cocaína e insumos, a fim de serem comercializados.

A polícia apreendeu os entorpecentes e encaminhou os suspeitos à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP).