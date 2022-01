Polícia prende suspeito de torturar e assassinar líder religioso em Planaltina, DF

O corpo carbonizado da vítima foi encontrado no dia 11 de janeiro; segundo investigações, o autor do crime era próximo da vítima

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira (20), o suspeito de matar e torturar o líder religioso conhecido como Pai Jorge de Ogum, de 59 anos. O corpo foi encontrado no dia 11 de janeiro, localizado próximo ao Posto de Saúde da Estância, em Planaltina.

Por ser uma pessoa muito querida na região, o caso gerou comoção dos moradores de Estância. A vítima foi torturada e esfaqueada até a morte e depois teve o corpo carbonizado descartado em uma estrada próxima a uma torre de celular, na Estância. Após o crime, o suspeito realizou diversas transferências bancárias da conta da vítima.

Durante as investigações a polícia constatou que o autor, que não teve a identidade divulgada, era próximo do líder religioso, por isso a falta de sinais de arrombamento na casa da vítima. O suspeito furtou objetos da casa da vítima como TV, tapete, DVR, projetor de imagens, assim como um carro do modelo Fiat Uno.

O veículo foi localizado no dia seguinte, em Taguatinga, com um homem que afirmou ter adquirido em troca de outro veículo, um Hyundai/I30, que foi repassado ao autor do crime. O suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi encontrado na rua, próximo à região do crime.

Na casa do autor do crime foram localizados o projetor de imagens, a TV e o tapete que haviam sido subtraídos da casa da vítima. O veículo Hyundai I30 que havia sido trocado pelo da vítima (Fiat Uno), foi encontrado junto ao autor e foi apreendido.

O caso foi investigado pela 16ª Delegacia de Polícia, em Planaltina, e é tratado como latrocínio. O suspeito permanece preso à disposição do Poder Judiciário.

