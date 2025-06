Polícia prende suspeito de roubo a loja de celulares em Taguatinga Norte

Policiais militares do Grupo Tático Motociclístico (GTM 22) e do Grupo Tático Operacional (Gtop 22), do 2º Batalhão da PMDF, prenderam um homem suspeito de participação em um assalto a uma loja de varejo na CNB 09, em Taguatinga Norte, na tarde desta sexta-feira (13), por volta das 16h30.

De acordo com a corporação, os criminosos estavam armados e roubaram diversos aparelhos celulares após ameaçarem os funcionários do estabelecimento.

Após o crime, as equipes iniciaram as buscas e conseguiram localizar um dos envolvidos na CNM 01, região central de Ceilândia.

Com o suspeito, os policiais encontraram um veículo Honda HR-V com sinais identificadores adulterados e registro de furto, além de parte dos celulares roubados, carregadores, embalagens dos produtos, R$ 500 em dinheiro e as roupas usadas durante o crime.

O homem detido possui diversas passagens pela polícia. A ocorrência foi registrada na 15ª Delegacia de Polícia. Um segundo envolvido no roubo continua foragido.