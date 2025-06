GDF inicia pavimentação da Avenida da Misericórdia, em Vicente Pires

O Governo do Distrito Federal (GDF) deu início à pavimentação do primeiro trecho da Avenida da Misericórdia, em Vicente Pires. O trecho em que os serviços estão sendo executados é o que dá acesso à Colônia Agrícola Samambaia, próximo ao Taguaparque.

“Com a drenagem já concluída na Avenida da Misericórdia, avançamos agora com a pavimentação, etapa que representa um salto de qualidade para quem vive e circula em Vicente Pires. Essa obra vai reduzir significativamente o tempo de deslocamento e garantir mais conforto e segurança para a população. Na sequência, entregaremos calçadas e meios-fios novinhos, completando a transformação urbana que essa região tanto merece”, destacou o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

Para reduzir o impacto a motoristas e pedestres, a via foi dividida em cinco trechos. “Nós estamos fazendo de 300 em 300 metros, com a extensão total de mais ou menos 1,5 quilômetro. Terminamos os primeiros 300 metros, agora faz-se o asfalto, e já estamos entrando no segundo trecho, no sentido da ponte [que liga à Rua 4, em Vicente Pires]”, explicou o administrador regional, Anchieta Coimbra.

“Era uma demanda muito antiga e essa comunidade merece. Isso aqui é uma avenida que tem uma proporção comercial muito forte, as pessoas estão aqui há muito tempo e o governo está fazendo para elas. Na hora que terminar, essas famílias vão comemorar que essa via vai ficar bem sinalizada, bem iluminada, com iluminação de LED, e o comércio e as casas serão muito valorizados”, acrescentou o administrador.

O autônomo Tiago Heitor Santos sabe bem o quão antiga era essa demanda. Morador da Vicente Pires desde 1993, ele enfrentou todas as dificuldades registradas na região administrativa. Hoje, vê uma cidade transformada. “Não era urbanizado, quando chovia era um transtorno para a gente sair de casa e para voltar. Perdia muito tempo. Hoje nós vivemos outra vida com esse desenvolvimento, com essas melhorias que o governo está fazendo”, apontou.

A opinião é a mesma do aposentado Cezar Augusto Silva, que ressaltou a melhora na qualidade de vida que a obra na Avenida da Misericórdia vai proporcionar: “Antigamente para sair daqui era um transtorno, porque o trânsito parava, era uma pista ruim, muitos carros. E agora a gente está sentindo que o trânsito está fluindo, demanda menos tempo pra poder se deslocar. E aí você tem mais tempo para estar em casa, para fazer uma atividade física. É um tempo bem otimizado e melhorado”.

Com informações da Agência Brasília