Fresagem e recuperação asfáltica aumentam segurança viária em Água Quente

A mobilidade urbana da Região Administrativa de Água Quente tem recebido ações como fresagem e recuperação de asfalto.

As medidas atendem às demandas da população e tem como objetivo trazer mais qualidade de vida à comunidade.

“A gente observa que as solicitações da população estão sendo atendidas”, diz Edvaldo Ângelo de Souza, 57 anos, morador da região há mais de 30 anos. O aposentado acompanhou de perto a fresagem realizada na rua em frente à sua casa, na Avenida Galileia 1, e ficou satisfeito com o resultado: “Antes, havia muita poeira por aqui e agora melhorou bastante.”

A fresagem foi executada pela equipe do Polo Sudeste do GDF Presente, em parceria com a administração regional. No local, foram utilizadas 60 toneladas de fresado em cerca de 200 metros de via, com o apoio de uma pá carregadeira, um caminhão-pipa, uma motoniveladora e dois caminhões.

“O governo está sempre presente, trazendo o asfaltamento e melhorando a mobilidade da região, com aplicação de fresado em pontos estratégicos. Mesmo como medida paliativa, a iniciativa garante mais qualidade no deslocamento dos moradores”, destaca o chefe de gabinete da Administração Regional, José Pereira Pinto.

Para garantir a eficácia da medida e reduzir a poeira, caminhões-pipa são deslocados para os locais com aplicação de fresado, promovendo a compactação do material. “Estamos sempre nas ruas, atentos às demandas da população”, reforça José Pereira.

Outra frente de melhoria na cidade é a recuperação asfáltica, que ocorre nas avenidas do Residencial Dom Francisco, sob coordenação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). “Essa ação traz mais conforto para quem mora aqui e precisa se deslocar”, afirma o mecânico José Artenildo, 42 anos. “Desde que a cidade foi reconhecida como região administrativa, só vemos melhorias”.

De acordo com o assessor especial da Secretaria de Governo (Segov), Jânio Ribeiro, novas ações estão previstas para os próximos meses. “Estamos trabalhando diariamente para melhorar a vida das pessoas e atender às necessidades de todos”, afirma.

GDF Presente

O GDF Presente foi criado em 2019, pelo governo Ibaneis Rocha, com o objetivo de promover ações emergenciais por meio de forças-tarefas para solucionar de forma imediata os problemas nas cidades do Distrito Federal.

O programa conta com a participação de vários órgãos de governo – que cedem mão de obra, matéria-prima e equipamentos –, como a Companhia Energética de Brasília (CEB), a Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) e Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal), junto às regiões administrativas da capital.

Com informações da Agência Brasília