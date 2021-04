Polícia prende mulheres que aplicavam o Boa Noite Cinderela para roubar residências

As investigações prosseguiram para identificar os demais integrantes do grupo criminoso, que foi responsável por ao menos seis ocorrências nos últimos meses

Policiais civis da Seção de Investigação Geral (SIG), da 23ª DP, deflagram nesta quinta-feira (15), a Operação Princesa Aurora. As autoridades cumpriram dois mandados de busca e apreensão, além de prender, temporariamente, duas mulheres que aplicavam o golpe conhecido como Boa noite Cinderela.

As investigadas utilizavam um medicamento para drogar e impossibilitar que as vítimas resistissem a qualquer ação. Com as vítimas desmaiadas, as criminosas cometiam roubos às residências. Os fatos ocorreram nas cidades de Taguatinga, Ceilândia e Águas Claras.

A ação contou com o auxílio de policiais da 19ªDP, que foi essencial para configurar a continuidade delitiva do grupo. As investigações prosseguiram para identificar os demais integrantes do grupo criminoso, que foi responsável por ao menos seis ocorrências nos últimos meses.





As informações são da PCDF