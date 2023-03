Cerca de 59 toneladas de lixo são recolhidas na Asa Sul

Um problema detectado pelo Polo Central 3 do GDF Presente é o excesso de podas realizadas pelos moradores, função da Novacap

Mais de 50 toneladas de lixo verde e entulhos foram retiradas das quadras 700 Sul. Desde a última sexta-feira (24), equipes do GDF Presente e da administração regional vêm passando pelas quadras da região e retirando sobras de galhos, folhagens e também inservíveis que são depositados nas áreas próximas à via W4 Sul. As quadras 706, 707, 708, 709 e 710 receberam os serviços.

Um problema detectado pelo Polo Central 3 do GDF Presente é o excesso de podas realizadas pelos moradores, algo que deve ser executado pela Novacap. Algo que também é monitorado pelo presidente de uma associação de moradores do local, Carlos Cezar Batista.

“O cidadão realiza a poda por conta própria e não dá a destinação correta ao lixo. Deixa os dejetos próximos à via pública para que o Estado venha recolher”, frisa. “Recomendamos aos moradores que usem os papa-entulhos disponibilizados pelo GDF, sendo o mais próximo aqui no Setor de Clubes Sul”, reforça Carlos Cezar.

Segundo o coordenador do polo, Alexandro César, o trabalho será realizado em todas as 15 quadras residenciais, mantendo a área que circunda a W3 Sul limpa. “É uma área com muito verde e percebemos que às vezes o pessoal aproveita o montante de lixo da vegetação e deixa um entulho junto. Até mesmo uma placa de um brechó encontramos durante o serviço”, finaliza.

Com informações da Agência Brasília