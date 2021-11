Polícia prende dupla de estelionatários

Foram encontrados com eles, 14 aparelhos celulares, identidades falsas, cartões de banco e R$ 3.470,00.

Policiais militares prenderam dois homens com documentos falsos em Planaltina na noite dessa sexta-feira (12/11). A prisão ocorreu durante uma blitz. Ao ver a barreira policial, o condutor do Fiat Toro parou no acostamento, gerando desconfiança dos policiais.

Ao se dirigirem para o veículo, os policiais encontraram bolsas com vários documentos. Alguns de supostos beneficiários do INSS.

Além disso, havia 14 aparelhos celulares, 14 identidades falsificadas, dois cartões de banco, vários comprovantes de residência, R$ 3.470,00 reais em dinheiro, vários papéis com assinaturas e dados como CPF de várias pessoas diferentes e um notebook.

Os dois suspeitos foram levados para a 16ª Delegacia, onde acabaram autuados por uso de documentos falso. Eles já tinham passagem pelo mesmo crime e por receptação.