Polícia Militar resgata quatro pássaros silvestres no Paranoá

Os animais estavam em gaiolas e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama

Na manhã da última sexta-feira (29), policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA) resgataram quatro aves silvestres em uma casa no Paranoá.

As aves, dois pássaros preto, um trinca ferro e um coleirinho estavam em quatro gaiolas na garagem de uma casa. Os PMs estavam atendendo uma ocorrência nas proximidades quando viram os pássaros.

As gaiolas com as aves foram recolhidas e o proprietário não apresentou a documentação do órgão competente para criá-los. O homem assinou um TCO pelo crime ambiental e os pássaros foram encaminhados para a sede do BPMA e posteriormente serão conduzidos para o Cetas / IBAMA.