Polícia Militar prende traficante com quase um quilo de cocaína em rodovia em Planaltina

Na madrugada desta quinta-feira, 29, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 35 anos com quase um quilo de cocaína, em Planaltina. Ele foi detido por uma equipe da Patamo no Núcleo Rural Rajadinha 2.

O homem foi abordado no ponto de bloqueio montado na DF 130. Ele vinha de São Paulo com destino ao Piauí. Os policiais revistaram o veículo dele e encontraram três porções de cocaína pesando mais de 850 gramas.

Além da droga, os militares apreenderam várias garrafas de bebida sem comprovação de origem.

O motorista foi preso em flagrante e levado para a 16ª Delegacia de Polícia.