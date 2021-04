Polícia Militar detona artefato explosivo deixado em banheiro de universidade

O prédio foi evacuado e o local isolado pela equipe do 1º Batalhão de Polícia. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais utilizou um robô para examinar o artefato

A Polícia Militar detonou o artefato explosivo deixado no banheiro da Universidade Paulista (Unip), na 913 Sul. O objeto foi localizado por um funcionário da universidade. A PM foi acionada por volta das 14h e desencadeou a Operação Petardo.

O prédio foi evacuado e o local isolado pela equipe do 1º Batalhão de Polícia. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais utilizou um robô para examinar o artefato. Em seguida, um policial militar, vestido com traje antibomba, examinou o objeto.

A radiografia feita no artefato constatou a presença de explosivos no seu interior. Para desativá-lo, os policiais separaram a fiação interna. Os militares descobriram uma quantidade de pólvora similar à utilizada em bombas para explodir caixas eletrônicos.

O objeto foi neutralizado e detonado. O material que sobrou foi recolhido e entregue à perícia da Polícia Civil. Além da PM, houve a mobilização de integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil.

As informações são da PMDF