Polícia Federal desmantela esquema de funcionários dos Correios

Uma Operação que investiga crimes de estelionato contra os Correios e lavagem de dinheiro, foi deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (8).

As autoridades cumprem seis mandados de busca e apreensão nos estados do Pará e de Goiás, além do Distrito Federal.

A Operação Bumerangue chegou a um grupo que agia há mais de um ano e enviando objetos segurados em valores próximos a R$ 10 mil para diversas cidades paraenses. As encomendas eram extraviadas dentro dos Correios, com a ajuda de empregados da empresa.

De acordo com a PF, os criminosos recebiam o pagamento de seguro pelo não recebimento das mercadorias. Em algumas das encomendas, os policiais encontraram pedaços de madeira ao invés dos objetos enviados.

A empresa pública ajudou na investigação e permitiu a identificação dos envolvidos. Após o fim da investigação, Correios e PF desenvolveram métodos para evitar novas práticas como o ocorrido.

Os suspeitos responderão pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas até 19 anos de prisão.