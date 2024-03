Polícia Civil do Distrito Federal deflagra operação Hard Times

Por Lucas Dias

redação

Nesta quinta-feira, dia 21 de março de 2024, a Polícia Civil do Distrito

Federal, por meio da 17ª DP, com o apoio das Polícias Civis dos Estados de São

Paulo e Minas Gerais, deflagrou a Operação Policial “Hard Times”, com o intuito

de desarticular uma organização criminosa de estelionatários especializados no

golpe de portabilidade de empréstimos consignados.

A investigação teve início há cinco meses, quando um servidor público

residente em Taguatinga/DF recebeu uma proposta vantajosa de portabilidade

de seu empréstimo consignado. No entanto, após receber o dinheiro do novo

empréstimo, ele foi convencido a transferir o valor para uma falsa financeira,

acreditando que estaria quitando seu empréstimo, resultando em um prejuízo

aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Após a conclusão da investigação, foram identificados seis integrantes da

organização criminosa que tiveram suas prisões preventivas decretadas pela 3ª

Vara Criminal de Taguatinga. Além disso, foram expedidos nove mandados de

busca e apreensão, e determinado o sequestro de veículos automotores e de

até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), correspondentes ao valor

movimentado pelas falsas financeiras no período de dois meses.

A líder do grupo é uma correspondente bancária de um banco público,

residente em Indaiatuba/SP, que utilizava falsas financeiras sediadas nas

cidades de Ouro Verde/SP e Viçosa/MG. Por sua vez, o núcleo de cooptação de

“clientes” operava em São Paulo/SP e era composto por jovens que mantinham

contato com os clientes por meio de uma “central” localizada dentro de uma

produtora de videoclipes musicais, na Cidade Patriarca, São Paulo/SP,

pertencente aos próprios estelionatários.



Os autores irão responder pelos crimes de estelionato (fraude

eletrônica), organização criminosa e lavagem de capitais, podendo ser

condenados a até 26 anos de prisão. Os valores sequestrados serão revertidos

para compensar o prejuízo causado às vítimas.