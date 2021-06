Polícia Civil do DF realiza operação contra o tráfico de drogas

Com respaldo judicial, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em seis residências nas cidades de Ceilândia e Samambaia

Nesta terça-feira, 01, a Polícia Civil do DF, por intermédio da 15ª DP, efetuou uma operação policial contra o tráfico de drogas. Durante as investigações, foi possível identificar e localizar os endereços utilizados por criminosos com a finalidade de armazenar o dinheiro obtido com o lucro do tráfico.

Com respaldo judicial, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em seis residências nas cidades de Ceilândia e Samambaia, vinculadas aos alvos. Os líderes da associação identificados foram localizados em seus endereços.

Em um dos imóveis foi encontrada a quantia aproximada de R$ 100 mil, sendo 40 mil em espécie e 60 mil em cheque. A 15ª DP destacou que se trata de uma associação relativamente equipada, organizada e estruturada voltada para o tráfico de drogas e demais delitos, como a lavagem de dinheiro e dissimulação de bens e valores. As investigações continuam para identificar e desarticular totalmente a associação.