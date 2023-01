Polícia Civil do DF, Goiás e Minas Gerais se juntam para solucionar caso da família assassinada

Quatro pessoas ainda seguem desaparecidas, e a investigação prossegue com o intuito de apurar se elas participaram ou não do crime

Na manhã desta quarta-feira (18), o delegado Rafael Abrão, titular da 5ª Delegacia Regional de Polícia de Luziânia, falou sobre o caso dos corpos carbonizados – possivelmente de membros de uma família do DF – que foram encontrados em Cristalina-GO e Unaí-MG.

Segundo ele, desde o dia 13, a partir do conhecimento do caso, as investigações estão em andamento, e que, com o descobrimento de outro veículo na região de Unaí, com outros dois corpos carbonizados, foi criada uma força-tarefa entre a Polícia Civil do DF, do Goiás e de Minas Gerais para solucionar o crime.

Na terça-feira (17), três suspeitos foram presos, e um deles, Horácio, colaborou com as investigações passando detalhes do crime cometido. “A motivação foi por questão patrimonial. Eles queriam subtrair valores das contas bancárias das vítimas, e para garantir a impunidade, resolveram matar as vítimas”, disse o delegado.

Outras quatro pessoas ainda seguem desaparecidas, e a investigação prossegue com o intuito de apurar se elas participaram ou não do crime.