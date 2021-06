Polícia Civil do DF divulga imagem de criminoso procurado

A PCDF disponibiliza vários canais on-line de denúncia pelo site oficial: www.pcdf.df.gov.br e ainda o Disque-Denúncia (197), ligação gratuita

A 19ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta terça-feira, 01, a imagem do foragido Roniel Pereira do Nascimento, que tem um mandado de prisão preventiva por homicídio. A divulgação da imagem tem a intenção de obter mais informações e pistas sobre a localização do foragido.

A PCDF disponibiliza vários canais on-line de denúncia pelo site oficial: www.pcdf.df.gov.br e ainda o Disque-Denúncia (197), ligação gratuita e com sigilo absoluto.

Outras informações pelo telefone 3207.7692/7694.