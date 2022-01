Polícia Ambiental resgata 15 aves silvestres em Samambaia e Ceilândia

As autoridades receberam uma denúncia de que existiam cativeiros clandestinos de ave silvestres nas regiões. No local, os policiais confirmaram ser uma reduto sem autorização

Uma equipe de policiais do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) do Batalhão de Polícia Ambiental resgataram 15 pássaros silvestres, nesta quarta-feira (11) em Samambaia e Ceilândia.

As autoridades receberam uma denúncia de que existiam cativeiros clandestinos de ave silvestres nas regiões. No local, os policiais confirmaram ser uma reduto sem autorização.

Foram resgatados 15 pássaros. Sendo um Papagaio Verdadeiro, dois Baianos e quatro Periquitos do Encontro Amarelo, duas fêmeas Papa Capim, quatro Canários da Terra, um Pássaro Preto e uma Pomba do Bando.

Após a Ocorrência, os animais foram levados foram entregues ao CETAS-IBAMA (Centro de Triagem de Animais Silvestres)