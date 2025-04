Podcast divulga resultado de pesquisa sobre clima organizacional na SSP-DF

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) lançou o podcast Apresentação dos resultados da pesquisa de avaliação do clima organizacional no âmbito da SSP-DF sobre os principais resultados da pesquisa de clima organizacional realizada com os servidores da pasta. A ação integra o eixo Servidor Mais Seguro, parte do Programa Segurança Integral, e tem como objetivo dar visibilidade às percepções dos profissionais sobre o ambiente de trabalho, saúde mental, casos de assédio e discriminação.

A pesquisa foi viabilizada por meio do Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2024, firmado entre a SSP-DF e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Foram realizados estudos conjuntos, com foco na melhoria das condições internas de trabalho.

O levantamento ouviu 300 servidores — quase metade do total de 645 que atuam na pasta — e apresentou dados relevantes sobre o bem-estar no serviço público. No podcast, os ouvintes podem entender como a pesquisa foi conduzida, quais os principais achados e as medidas que podem ser adotadas para promover um ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor.

“A intenção é expandir a iniciativa para outras forças de segurança. O levantamento é um passo importante para ouvir os servidores e construir um ambiente organizacional mais respeitoso, seguro e produtivo”, destacou o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

Com informações Agência Brasília