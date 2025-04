Estudantes do CIL 01 de Brasília recebem certificação de proficiência em alemão

O Centro Interescolar de Línguas (CIL) 01 de Brasília realizou, na quinta-feira (3), a cerimônia de entrega de certificados de proficiência em alemão. Ao todo, seis alunos receberam a certificação no nível avançado A1, e outros três conquistaram o certificado A2, validando o domínio do idioma de acordo com o quadro europeu comum de referência para línguas.

“O impacto dos CILs pode ser visto em histórias de sucesso, como a de um jovem do Sol Nascente que conquistou uma vaga no prestigiado Instituto Rio Branco, tornando-se diplomata graças ao domínio de múltiplas línguas”, afirmou a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

O curso de alemão no CIL 01 de Brasília atende a cerca de 200 estudantes matriculados por semestre. Um dos alunos certificados, Guilherme Liepke, compartilhou o sentimento de orgulho ao conquistar o nível A2, um dos últimos níveis de formação no idioma.

“O ensino de alemão no CIL é muito bom e fluido. As aulas são envolventes e a didática mantém os alunos interessados, o que é muito importante. Estou muito feliz de ter conseguido pegar o certificado do A2. É um passo muito importante e, se eu quiser ir para a Alemanha ou para outro país da Europa, tenho mais facilidade”, declarou.

Premiações

Além das certificações, a cerimônia premiou três estudantes que representaram a escola em um concurso internacional com uma obra que aborda temas ambientais, como desmatamento e aquecimento global. A produção recebeu elogios e foi reconhecida por representantes de embaixadas presentes no evento.

Além dos certificados, alguns estudantes foram premiados pela participação em um concurso promovido pela embaixada da Alemanha e pelo Goethe-Institut. Em 2024, por meio da Iniciativa Pasch Escolas: Parceiras para o Futuro, alunos das 23 escolas brasileiras parceiras foram convidados a participar do concurso Kikuk: Inteligência Artificial Criativa e Crítica, em que apresentaram suas obras (foto, música ou vídeo).

Cinco estudantes do CIL 01 participaram da competição, e três deles — Davi Alves de Souza, Lucas Alves de Souza e Rafael Moreira Mendonça — receberam certificados de participação. O destaque nacional ficou por conta da conquista do segundo lugar na categoria Foto, alcançado pelos alunos Bruno Moura e Emmanuel Vasconcellos.

Parcerias

A obtenção do cobiçado Goethe-Zertifikat representa um marco significativo para estudantes da língua alemã que desejam candidatar-se a processos seletivos no exterior. Entre as iniciativas voltadas para fortalecer o vínculo com a língua e a cultura alemã, destacam-se as parcerias para formação profissional dual com escolas na América Latina (APAL) e a Iniciativa Pasch. Ambas têm o objetivo de despertar o interesse dos jovens pela Alemanha e criar conexões entre instituições de ensino, empresas e governos.

A Pasch tornou-se uma parceria especial para o CIL 01 de Brasília. O programa busca engajar escolas ao redor do mundo na promoção e expansão do ensino da língua alemã, tendo como princípios a ampliação dos horizontes dos estudantes por meio do multilinguismo e a preparação de uma comunidade internacional de aprendizagem para enfrentar os desafios do futuro.

Já o APAL foca na capacitação profissional na área da saúde, oferecendo formação gratuita na Alemanha. Os participantes recebem remuneração, auxílio para deslocamento ao país, cursos gratuitos de alemão e outros benefícios, tornando-se uma oportunidade valiosa para quem deseja qualificar-se e atuar internacionalmente.

“Os alunos puderam conhecer os projetos que serão oferecidos para a rede pública, uma oportunidade única para o futuro deles”

Dóris Scolmeister, diretora do CIL 01

A diretora do CIL 01 de Brasília, Dóris Scolmeister, destacou a importância da aproximação do CIL com as instituições alemãs na criação de oportunidades para os estudantes da rede pública do DF.

“Essas parcerias fortalecem a aproximação da Secretaria de Educação com instituições como o Pasch, a embaixada da Alemanha e o Goethe-Institut, o que é fundamental. Hoje, os alunos puderam conhecer os projetos que serão oferecidos para a rede pública, uma oportunidade única para o futuro deles”, afirmou a diretora.

Os alunos interessados nos programas podem conferir mais informações acessando o site do Instituto Goethe.

Pontes para o mundo

Em 2025, a Secretaria de Educação lançou o próprio programa de intercâmbio, em parceria com o governo do Reino Unido, reafirmando o compromisso com a promoção do intercâmbio cultural e o fortalecimento do aprendizado de línguas estrangeiras. A iniciativa permitirá que 100 estudantes viajem para o Reino Unido, proporcionando uma experiência imersiva e enriquecedora no exterior.

O principal objetivo do programa é promover a formação integral dos estudantes, por meio de vivência internacional, de forma a aprimorar suas dimensões cognitivas, emocionais, sociais e culturais. O foco é a preparação para o mundo do trabalho global e o desenvolvimento pessoal, contribuindo para o avanço científico, tecnológico, cultural e profissional dos jovens, além de fortalecer a competitividade do Distrito Federal no cenário nacional.

COm informações Agência Brasília