Poda de árvores e construção de rede deixam duas regiões sem energia

Desligamentos programados nesta terça (24) ocorrerão nas cidades de Sobradinho e Lago Norte. Confira os horários

A partir das 8h30 desta terça-feira (24), moradores de Sobradinho e do Lago Norte ficarão sem energia elétrica até meados da tarde. O motivo do desligamento é a poda de árvores, em Sobradinho, e a construção de rede, no Lago Norte.

Das 8h30 às 16h30, ficam sem energia os moradores de Sobradinho, das quadras QNQ 4, conjuntos 13, 16 ao 19, e QNQ 5, conjuntos 11, 14 ao 17.

Já no Lago Norte, o desligamento durará somente até o início da tarde – das 8h30 às 13h – para a construção de rede no Condomínio Privê do Lago Norte, AD 1, conjuntos I, J, M, N, Casa 1, Quadra 1, Guarita e Trecho 1; MLIN, Trecho 1, chácaras 10, G-11, Conjunto I e Quadra 1, Trecho 2, chácaras 3, 6, 25, 26-A, Lote 11 e Quadra 1. A interrupção também afetará os moradores do Núcleo Rural do Torto, Chácara 9-B e Trecho 2 e do Setor de Mansões do Lago Norte, Trecho 7, DF-015, Conjunto 2.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região sem aviso prévio. Nesses casos, a Neonergia orienta que os moradores registrem ocorrência, preferencialmente, nos canais virtuais disponíveis à população.

Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília