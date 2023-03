PMDF salva vítima de engasgamento no Varjão

A vítima foi encaminhada ao Hospital do Paranoá para receber os cuidados médicos necessários

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou no início da tarde deste domingo (26), um atendimento de emergência no Varjão. A equipe foi acionada por um senhor que informou que seu filho estava engasgado e não conseguia respirar.

Os policiais e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram ao local para o atendimento. Ao chegar, a equipe da PMDF encontrou populares tentando desengasgar a vítima com tapas nas costas, mas sem sucesso.

Foi necessário aplicar a técnica adequada, conhecida como manobra de Heimlich, também chamada de tração abdominal, a qual colaborou para que o rapaz voltasse a respirar. Pouco tempo depois, a viatura do CBMDF chegou e aplicou os procedimentos complementares necessários.