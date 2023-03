Homem é preso com pistola de fabricação caseira na W5 Norte

O suspeito foi apreendido após a PM realizar a abordagem e a busca pessoal

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma prisão em flagrante de um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo, caso aconteceu no final da tarde de sábado (25), por volta das 18h10, na Via W5 Norte.

Durante um patrulhamento, os policiais visualizaram um homem com um volume suspeito na região da cintura, semelhante ao cabo de uma arma de fogo.

Após a busca pessoal, foi encontrada uma pistola de fabricação caseira, acompanhada de uma munição calibre .22 intacta, além de duas facas.

O indivíduo foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, onde foi decretado o Auto de Prisão em Flagrante Delito por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.