DF recebe mais de 480 canários-da-terra apreendidos no aeroporto da capital

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recebeu – na noite de sábado (23), na unidade do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Distrito Federal (Cetas), 482 canários-da-terra. Aprendidos, os animais estavam sendo transportados de forma irregular dentro de malas de uso comum, o responsável foi inicialmente detido. A ação contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Receita Federal (RF).

Logo que chegaram ao Centro, especialistas constataram que 100 destes animais não sobreviveram. Mas, com o uso de técnicas de reabilitação – como alimentação adequada, hidratação e ingestão de vitaminas, por exemplo – o Instituto auxilia na plena recuperação dos pássaros sobreviventes, de modo que há uma previsão de soltura dos canarinhos na semana que vem – em um local ainda a ser definido.

O tráfico é o grande responsável pelo ônus da morte destes pássaros. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil, o acusado optou por ficar em silêncio, assinou um termo de compromisso e foi liberado.

Em nota, a Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, informou que o aeroporto “adota a política de tolerância zero” ao tráfico de vidas silvestre e “trabalha constantemente com os órgãos públicos, funcionários e com avisos aos passageiros com o objetivo de combater o tráfico internacional de vida selvagem, identificando suspeitos do comércio ilegal”.

O jornalista André Trigueiro publicou sobre o caso em seu twitter. No post, ele mostra imagens dos pássaros e diz que eles seriam usados para “rinha”, ou seja, para brigas entre os animais. A Polícia Civil, contudo, não confirma essa informação.

Para combater os ilícitos ambientais, o Ibama conta com um canal direto onde o cidadão pode – de maneira anônima – comunicar, sugerir, elogiar e efetuar outras solicitações: acesse o Linha Verde no site do Ibama para escolher a opção de atendimento ou ligue gratuitamente para 0800 061 8080. Denuncie!