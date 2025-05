PMDF resgata arara ferida e impede caso de violência doméstica em Sobradinho II

Durante uma ocorrência de resgate de animal silvestre, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) se deparou com um caso de violência doméstica em via pública, na noite de sábado (4/5), por volta das 21h, na AR 6 Conjunto 01, em Sobradinho II.

Os policiais realizavam o atendimento a uma arara com a asa ferida quando flagraram uma discussão acalorada entre um casal. O homem ameaçava a esposa com facas, configurando um claro episódio de agressão e risco à integridade da vítima.

Graças à pronta intervenção da equipe de Rádio Patrulhamento, a situação foi rapidamente controlada e o suspeito contido. Ele foi identificado e, junto da vítima, encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

A arara também recebeu os primeiros cuidados no local e foi encaminhada a uma unidade de atendimento para animais silvestres.