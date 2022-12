PMDF registra 7,5 mil infrações gravíssimas de trânsito no DF em novembro

Em cerca de 68% dos casos, condutores portavam o telefone celular enquanto dirigiam

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) autuou, em novembro deste ano, 7.502 pessoas por infrações gravíssimas de trânsito na capital. Com base nos dados estatísticos do Comando de Policiamento de Trânsito, a corporação destaca que “os números revelam resultados bastante alarmantes” quanto aos riscos oferecidos pelas irregularidades identificadas.

As infrações autuadas pela corporação em blitzes ou em monitoramento nas regiões foram de condução de veículos sem habilitação, com 688 ocorrências; de direção sob efeito de álcool, sendo 1.697 flagrantes; e de uso de celular ao volante, resultando em 5.117 penalizações, configurando esta última a maior quantidade de irregularidades identificadas – cerca de 68,2% do total registrado em novembro.

Do número de pessoas identificadas pela corporação, a quantidade de motoristas utilizando o celular ao volante é cerca de duas vezes maior que as duas outras infrações juntas. Todas as violações, porém, são potenciais fatores de risco no trânsito, uma vez que, conforme os agentes de trânsito, são irresponsabilidades. Tanto o celular quanto o álcool podem tirar ou diminuir a capacidade de atenção ao volante. Além disso, quem não tem carteira de trânsito, não passou por habilitação e, portanto, não possui comprovação de capacidade e autonomia para dirigir.

Em razão das festividades geradas pela Copa do Mundo e o fim de ano, e em especial nos dias de jogo do Brasil, a PMDF realizou, em conjunto com órgãos de segurança pública, mais ações para fiscalização de possíveis infrações. O principal foco é em flagrantes por alcoolemia ao volante, conforme explicou o tenente-coronel André Luiz Caldas.

“Essas ações são diárias e podem acontecer em qualquer cidade do DF, sendo intensificadas nos dias de jogos da seleção brasileira e nos fins de semana. Com isso, procuramos retirar das ruas motoristas que ainda insistem em beber e dirigir. Quem bebe e dirige coloca em risco a sua própria vida, a vida dos demais condutores, dos outros passageiros e dos pedestres, além de estarem sujeitos a severas penalidades impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro”, afirmou.

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, os três tipos de infrações que resultaram nas autuações da PMDF em novembro são consideradas gravíssimas, com multas a partir de R$ 293,47 e penalidades rigorosas.

Conforme o artigo 165 do CTB, “dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” resulta em multa que pode chegar a R$ 2.934,70, multiplicanda em dez vezes, e ainda a suspensão do direito de dirigir por um ano – 12 meses completos.

Dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou variantes resulta em multa de R$ 880,41 (multiplicada por três), com possibilidade de medida administrativa da retenção do veículo até a apresentação de condutor devidamente habilitado segundo as leis de trânsito.

O uso de celular prevê ao conduzir o veículo, segurando o volante com apenas uma mão, ou nenhuma, incorre em multa de R$ 293,47, sem multiplicação do valor.